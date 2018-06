Lula deu cargos ao PMDB em troca da reeleição, diz Cristovam O candidato à Presidência da República pelo PDT, senador Cristovam Buarque (DF), classificou nesta sexta-feira como absurda a entrega da diretoria dos Correios ao PMDB pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. De acordo com Cristovam, a medida é um "gesto óbvio de emprego dado em troca de apoio político para garantir a reeleição". Durante visita à cidade de Ouro Branco, na região central de Minas, o presidenciável do PDT também defendeu mudanças nas regras previdenciárias. Cristovam disse que é necessário ou a elevação do limite de idade para as aposentadorias ou o aumento da contribuição.