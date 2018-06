Lula deve receber familiares das vítimas do acidente da TAM

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve receber às 16 horas um grupo de familiares das vítimas do acidente com o Airbus da TAM, ocorrido no dia 17 de julho, em São Paulo, quando morreram 199 pessoas. O grupo já esteve pela manhã na CPI do Apagão Aéreo da Câmara e com o presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia. Veja também: Caixa-preta aponta que piloto não conseguiu desacelerar Airbus CPI quer inquérito sobre vazamento de dados da caixa-preta Quem são as vítimas do vôo 3054 Cronologia da crise aérea Vídeos do acidente Tudo sobre o acidente do vôo 3054 Tudo o que Lula 'não sabia' Nesta tarde, o grupo deve ir à CPI do Apagão Aéreo do Senado, onde daqui a pouco o presidente da TAM, Marco Antonio Bologna, deve prestar depoimento. O grupo, representando 43 familiares das vítimas do Airbus da TAM entregou manifesto pedindo providências do Poder Público, para que novas tragédias não aconteçam. Mais cedo, o presidente reconheceu, na reunião do Conselho Político, que o governo não sabia da gravidade dos problemas no setor aéreo. "Nessa questão, é como uma metástase que o paciente não sabia", teria comparado Lula, de acordo com relato de participantes. O presidente observou que em cinco eleições para a Presidência da República de que participou, a questão aérea nunca foi debatida. Ao comentar a possível troca dos dirigentes da Agência Nacional da Aviação Civil (Anac), Lula recomendou cautela. "É preciso discutir essa proposta com calma, porque o presidente nomeia, mas não pode substituir", teria dito ele.