Lula diz a médico que descerá a rampa ao lado de Alencar O vice-presidente José Alencar está respondendo bem ao pós-operatório da cirurgia à qual foi submetido no sábado, no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, para correção de obstrução intestinal. Segundo a equipe médica, Alencar deve continuar no hospital por pelo menos mais uma semana. "Se tudo correr bem, ele poderá sair entre sete e dez dias, mas a internação pode ser estendida", prevê o médico Roberto Kalil Filho.