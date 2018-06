Lula diz que todo mundo sabe que ele é a cara do PT O presidente Luiz Inácio Lula da Silva negou, nesta quarta-feira, 16, que tenha tentado esconder os símbolos do PT no seu programa do horário eleitoral gratuito de Terça. Em entrevista durante sua chegada ao Hotel San Marco, onde vai participar de um encontro com educadores, Lula disse que todo mundo sabe que ele é a cara do PT. "Acho estranho alguém achar que, pelo fato de não aparecer a estrela do PT, nós estamos tentando esconder o PT", afirmou. "Eu sou a cara do PT, e o PT é a minha cara. Tenho muito orgulho disso e não abro mão". O presidente lembrou que criou o PT e foi o primeiro filiado do partido. "Todo mundo sabe que eu sou do PT, que o PT tem uma bandeira vermelha e uma estrela", afirmou. "Estamos trabalhando um programa de TV. Não estamos trabalhando para vender camisa ou estrela do PT. Estamos vendendo e trabalhando um candidato".