Lula é chamado de 'demagogo' por estudantes da UnB

A visita do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao câmpus da Universidade de Brasília (UnB) ontem à tarde foi marcada por intensos protestos de estudantes que reclamaram da demora na construção da Casa do Estudante e de outras instalações na universidade. Lula esteve no local para inaugurar o memorial Darcy Ribeiro, primeiro reitor da instituição na década de 1960. Além da Casa do Estudante, os alunos pediam obras no Hospital Universitário (HUB).

Enquanto Lula discursava, alguns estudantes gritavam "demagogo, demagogo, demagogo". Mas o principal alvo dos estudantes era o atual reitor da UnB, José Geraldo de Sousa Junior. Foi a partir do momento em que José Geraldo começou o seu discurso que os estudantes deram os primeiros gritos.

Lula participou da cerimônia acompanhado pelo presidente uruguaio José Mujica e pelo ministro da Cultura, Juca de Oliveira. Um grupo de estudantes e servidores da UnB que estavam mais próximos ao palco, entretanto, aplaudiu o presidente e chegou a cantar o tradicional "olê, olê, olá, Lula, Lula".

Durante seu discurso, Lula destacou que o memorial guardará objetos, livros e documentos do antropólogo (1922-1997)e de sua primeira mulher, a também antropóloga Berta Ribeiro (1924-1997). O memorial já recebeu dos estudantes a denominação de "beijódromo".

Lula mostrou que sabia da existência do apelido. "O beijódromo, com esse nome pitoresco, reflete o lado humano de Darcy Ribeiro", disse o presidente referindo-se ao nome que o próprio antropólogo deu ao projeto do memorial feito pelo arquiteto Lelé Filgueiras. "Darcy faz muita falta com sua alegria de viver, capacidade de realização e disposição de arregaçar as mangas e lutar", afirmou Lula.

Sob sol intenso, os estudantes ergueram uma faixa com a inscrição "Beijódromo em 5 meses, mas nova Casa do Estudante não sai do papel".

Os alunos também gritaram "UnB sucateada" no decorrer do discurso de Lula e não economizaram palavras de ordem mesmo durante a apresentação da Orquestra de Rabecas de Montes Claros (MG), cidade natal de Darcy Ribeiro.

Lula, ao contrário do que costuma fazer, não falou de improviso, mas leu um discurso preparado antecipadamente. O colega uruguaio José Mujica, amigo de Darcy, lembrou do tempo de exílio do intelectual brasileiro em Montevidéu nos anos 1960 e de sua dedicação à cultura dos índios brasileiros.

Um grupo de estudantes ligados ao PSTU teve mais dificuldades para entrar na área cercada, reservada à plateia, o que não impediu que a turma fizesse batucada e engrossasse o coro que cobrava obras na universidade.