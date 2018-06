Lula é como Sílvio Santos na televisão

De uma maneira geral, Dilma melhorou bastante seu desempenho na televisão, mas ainda terá de treinar muito. Ela ainda não tem total domínio das câmeras, diferentemente de Lula. O presidente é um Sílvio Santos na televisão, toma conta do vídeo, tem uma capacidade extraordinária de comunicação. Dilma sempre teve atividade política mais reservada e pouco contato com a mídia, o que a prejudica neste momento. Com o tempo, terá de aprender a dominar esse meio, assim como seu adversário José Serra aprendeu, ao longo dos anos. A estrutura do programa exibido ontem foi toda montada para dar destaque à biografia da candidata e a seu compromisso com a manutenção dos programas sociais de Lula e do PT. Nisso, o programa foi muito efetivo. É uma fórmula que certamente será desenvolvida durante a campanha.

É CIENTISTA POLÍTICO E PESQUISADOR NO IUPERJ