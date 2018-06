Lula e Heloísa Helena sobem; Alckmin cai 7,5 pontos O candidato da coligação PSDB/PFL à presidência da República, Geraldo Alckmin, caiu 7,5 pontos porcentuais na pesquisa CNT/Sensus, divulgada nesta terça-feira, 08, pela Confederação Nacional do Transporte. Ele tinha 27,2% das intenções de votos na sondagem feita em julho e caiu para 19,7%. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva cresceu de 44,1% em julho para 47,9%; a candidata do PSOL, senadora Heloísa Helena, cresceu de 5,4% em julho para 9,3% agora. A pesquisa CNT/Sensus entrevistou duas mil pessoas, em cinco regiões, 24 Estados e 195 municípios, e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 31 de julho, sob o número 21310/2006. O levantamento dos dados foi feito entre os dias 1º e 4 de agosto. A margem de erro é de de 3%. Lula seria reeleito no 1º turno Considerando apenas os votos válidos (excluindo-se os brancos e nulos), a pesquisa mostra que se a eleição presidencial fosse hoje, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva seria reeleito no primeiro turno com 60,5% dos votos válidos. A pesquisa apontou que o candidato tucano Geraldo Alckmin teria 24,9% dos votos. A candidata do PSOL, senadora Heloísa Helena teria 11,7%. Considerando ainda apenas os votos válidos, a pesquisa CNT/Sensus mostra que no eventual segundo turno contra Alckmin, Lula teria 63,8%. O candidato teria 36,2%. Na pesquisa espontânea da CNT/Sensus, Lula obteve 32,3% das intenções de voto ante 33,5% na pesquisa anterior. As intenções de voto para Alckmin, por sua vez, caíram de 12,6% para 10,1%. A candidata do PSOL, Heloísa Helena, cresceu de 1,4% para 4,6%. 2º turno Lula vs. Alckmin A pesquisa CNT/Sensus mostra também que o numa eventual disputa no segundo turno com o candidato tucano, Geraldo Alckmin, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva obteve 52,5% das intenções de voto, ante 48,6% no mês passado. Já as intenções de voto para o candidato Geraldo Alckmin no segundo turno caíram de 35,9% no mês passado para 29,8% na pesquisa atual. O porcentual de indecisos, brancos e nulos subiram de 15,7% para 17,8%. 2º turno Lula vs. Heloísa Helena No caso de um eventual segundo turno entre Lula e a candidata do PSOL, Heloísa Helena, o presidente seria reeleito com 56,9% dos votos, ante 54,7% na pesquisa anterior. Heloísa Helena, por sua vez, teria 22,7% das intenções de voto, índice praticamente idêntico aos 22,6% da pesquisa anterior. Os indecisos, brancos e nulos caem para 20,4% (22,7% na pesquisa anterior) 2º turno Lula vs. Cristovam Buarque Num eventual segundo turno entre Lula e o candidato do PDT, Cristovam Buarque, Lula teria 61,5% e Cristovam 12,8%. Na pesquisa anterior Lula teve 58,8% e Cristovam 13,8%.