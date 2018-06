Lula é premiado por trabalho de proteção de crianças na web

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi premiado nesta segunda-feira, 18, pela União Internacional de Telecomunicações (UIT) em reconhecimento a seu trabalho de defesa das crianças na internet.

O tema foi escolhido pela organização para a celebração do Dia Mundial das Telecomunicações e da Sociedade da Informação.

"No ano passado, aprovamos no Brasil uma lei contra os ataques de pornografia infantil através da internet", disse o presidente em vídeo transmitido na cerimônia.

No vídeo, Lula lembrou as ações de seu Governo para ampliar o acesso dos mais desfavorecidos às novas tecnologias, graças às quais, segundo ele, várias escolas serão equipadas com conexão banda larga e os professores de educação primária receberão um computador.

A madrinha do Dia Mundial das Telecomunicações 2009 foi a rainha Silvia da Suécia, que lembrou que "as crianças são as pessoas mais confiantes e ingênuas, o que é maravilhoso, mas ao mesmo tempo as torna alvos vulneráveis."

A escolha da proteção dos menores online tem como foco procurar fomentar e coordenar os esforços das instituições públicas e privadas para "transformar a internet em um lugar seguro, saudável e produtivo."