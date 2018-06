Lula entrega obras do aeroporto Santos Dumont, no Rio

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fez uma rápida visita ao novo terminal de passageiros do Aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, e se dirigiu para o hotel Sofitel, em Copacabana, onde vai almoçar com o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que foi recepcioná-lo no aeroporto. Nenhum dos dois deu declarações à imprensa. Com a entrega das obras, o terminal de passageiros do Santos Dumont passa a ter capacidade para receber 8,5 milhões de passageiros por ano. Segundo a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), após a ampliação, o Santos Dumont estará preparado para receber o público que vem à capital fluminense para os Jogos Pan-Americanos, que se iniciam no dia 13 deste mês. A reforma, que inclui ainda serviços no sistema de pistas e pátios, obras complementares e elaboração de projetos executivos, totalizou um investimento do governo federal de R$ 390 milhões e deve estar plenamente concluída em novembro de 2007. A agenda do presidente Lula prevê que às 15h30 ele vai participar da cerimônia de lançamento do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) nas áreas de saneamento e urbanização no estado do Rio de Janeiro. Mais cedo, em São Bernardo do Campo, Lula contou que vai anunciar investimentos de R$ 3 bilhões no Estado do Rio.