Lula escreveu sobre crise em 2002 Ao contrário do que disse anteontem, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabia da gravidade da crise na aviação. E já em 2002. Ele chegou a usar a expressão "estágio terminal", em artigo publicado na Gazeta Mercantil em 7 de janeiro daquele ano - antes do primeiro mandato. "A crise da aviação brasileira, que vem se arrastando há muitos anos, atinge um estágio terminal, sem que se vislumbre uma solução no horizonte", escreveu no artigo Morte Anunciada do Transporte Aéreo. Anteontem, Lula disse que não sabia da crise aérea. "Todo o sistema está com metástase, mas o paciente não sabia. Em cinco eleições que disputei para a Presidência, o assunto não foi debatido." Mas o artigo cita até a Agência Nacional de Aviação Civil, que estava sendo criada. Segundo assessores de Lula, o texto trata da quebradeira das empresas aéreas, e não de infra-estrutura.