Lula fará comício em Pernambuco no sábado O presidente Luiz Inácio Lula da Silva escolheu Pernambuco para realizar as primeiras atividades de sua campanha à reeleição. O presidente fará um comício no próximo sábado, em Recife. No domingo, ele participa da plenária "O Futuro do Nordeste" em Olinda, onde se encontrará com intelectuais e candidatos a governos estaduais no Nordeste que apóiam sua candidatura. No primeiro ano do seu mandato, o presidente Lula visitou, acompanhado por 29 ministros, Brasília Teimosa, uma favela sobre palafitas na região metropolitana da capital pernambucana. Foi a primeira visita oficial após ser eleito, realizada no dia 10 de janeiro de 2003. Lula e os ministros se espremendo por ruelas entre barracos erguidos sobre estacas no leito do mar da Favela Brasília Teimosa. Enfiaram pé na lama, foram aplaudidos, agarrados, e ganharam "cheiros", que no Nordeste é beijo. As pessoas mostravam cartazes: ?Lula, só você pode nos salvar? ou ?Lula, você é o homem que pedimos a Deus?. Com exceção do lançamento oficial da campanha, um jantar para 3 mil pessoas realizado no último dia 13 em São Bernardo do Campo, esta é a primeira vez que Lula terá uma agenda pública como candidato.