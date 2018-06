Lula grava para programa eleitoral de Jaques Wagner O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou nesta quinta-feira, 10, em Brasília, algumas cenas de campanha com o candidato do PT ao governo da Bahia, Jaques Wagner, para o horário eleitoral gratuito, que começa na próxima terça-feira. Ao deixar o estúdio, o ex-ministro da Relações Institucionais disse que gravou com Lula imagens para o seu próprio programa na TV. "Foram cenas de abraços e apertos de mão", contou. O candidato do PT ao governo da Bahia enfrenta dificuldades na campanha, já que o governador Paulo Souto (PFL), candidato à reeleição, lidera com folga as pesquisas de intenção de voto. Wagner aposta no início do horário eleitoral para "colar" sua imagem às realizações do governo Lula.