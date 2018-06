Lula grava piloto para o horário eleitoral O presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou na manhã desta quinta-feira um teste piloto para o horário eleitoral gratuito que começa dia 15 de agosto. A gravação foi feita com a presença do marqueteiro da campanha de Lula pela reeleição, João Santana. O presidente permaneceu no local das 9h15 às 11h50 e se dirigiu diretamente para o Palácio da Alvorada. O horário eleitoral dos candidatos à Presidência da República irá ao ar às terças, quintas e sábados. Lula terá por dia 7m21s, enquanto seu adversário Geraldo Alckmin (PSDB) terá 10m22s. Ele embarca para Córdoba, na Argentina, às 14h30, onde participará da Reunião do Conselho do Mercado Comum e Cúpula dos Presidentes do Mercosul. Lula deverá chegar a Córdoba no final da tarde e às 19 horas tem um encontro com o presidente do Paraguai, Nicanor Duarte Fructos, no Hotel Sheraton. Em seguida, ele se desloca para o Palácio Fereyra. Às 20h30 os chefes de estado participam de um jantar oferecido pelo presidente da Argentina, Néstor Kirchner. Esta é a primeira Cúpula de presidentes do Mercosul que conta com a participação da Venezuela como membro oficial. O bloco sul-americano passou a ter mais de 250 milhões de habitantes, numa área de 12,7 milhões de quilômetros quadrados, um PIB superior a US$ 1 trilhão e um comércio global superior a US$ 300 bilhões. Matéria alterada às 12h20.