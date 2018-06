O presidente Lula indicou dois ministros para o Superior Tribunal de Justiça. Os nomes escolhidos são dos desembargadores Paulo de Tarso Vieira Sanseverino, do TJ gaúcho, e Maria Isabel Gallotti Rodrigues, do TRF da 1.ª Região. Após aprovação do Senado, ambos deverão ocupar as vagas abertas com a aposentadoria dos ministros Denise Arruda e Fernando Gonçalves.