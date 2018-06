Lula já defendeu união civil entre homossexuais Há pouco mais de 2 anos, o próprio presidente Lula defendeu a união civil entre homossexuais. "Temos de parar com hipocrisia, porque a gente sabe que existe. Tem homem morando com homem, mulher morando com mulher e muitas vezes vivem bem, de forma extraordinária. Constroem uma vida junto, trabalham juntos e por isso eu sou favorável", disse, em entrevista à TV Brasil, no dia 17 de setembro de 2008.