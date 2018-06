Lula lança plano contra violência 'de país em guerra', diz Clarín

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou na segunda-feira, 20, um plano nacional de segurança para "tentar reduzir o desafio de uma violência urbana que mostra cifras de um país em guerra", contando com um orçamento "multimilionário", segundo afirma reportagem publicada nesta terça-feira, 21, pelo diário argentino Clarín. "O Pronasci, um jogo de letras que é o acrônimo do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, utilizará US$ 3,3 bilhões ao longo dos próximos cinco anos para operações destinadas às zonas mais violentas do gigantesco país e à construção de prisões", relata a reportagem. O Clarín observa que "a proposta tem como foco principal os jovens, com uma destacada incidência na prevenção e em políticas sociais, uma questão crucial em um país com uma enorme brecha entre ricos e pobres". A reportagem relaciona dados como os 208.582 assassinatos no País entre 2001 e 2005 para citar um relatório da ONG Social Watch que afirma que "o Brasil não está em guerra, mas os indicadores de mortes são semelhantes aos dos países em conflito armado". Segundo o jornal, "o programa anti-violência do governo Lula foi bem recebido pelas entidades de direitos humanos e de luta contra a violência". Outro diário argentino, o Página/12, observa que o plano inclui investimentos para as forças policiais "questionadas por sua participação nos esquadrões da morte que desapareceram com milhares de pessoas nas últimas décadas nas favelas do Rio de Janeiro". O jornal comenta ainda que "junto ao plano se colocará em prática o ambicioso Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), que o governo Lula apresentou neste ano e que estará em vigor até 2010, com investimentos em infra-estrutura e em ajuda social de US$ 255 bilhões". "Lula destacou o sentido social que terá o plano de segurança que consta de mais de 90 pontos e prevê a urbanização de favelas, construção de escolas hospitais e promoção à instalação de empresas em lugares críticos", diz a reportagem. O jornal observa que "o programa tem como foco principal os jovens entre 15 e 29 anos em situação de risco, que contarão com uma rede de apoio psicológico, trabalhista, educativo e familiar dos governos federal, estadual e municipal, em um país famoso pelas diferenças entre ricos e pobres". BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.