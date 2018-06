Lula leva a São Bernardo tudo que ganhou em 8 anos

O ex-presidente Lula ainda não recebeu toda sua mudança de Brasília para São Bernardo do Campo - os últimos caminhões com os pertences do presidente só sairão da capital amanhã. No total, serão usados 11 caminhões - dos quais um climatizado para adega - para transportar 1.403.417 fotos, cartas, vídeos, presentes, livros.

Pela Lei 8.394 de 30 de dezembro de 1991, apesar de a coleção ter sido formada ao longo da Presidência, agora tudo pertence a Lula como pessoa física. No Departamento de Documentação Histórica da Presidência, era possível, até semana passada, encontrar fotos de família de Lula, a primeira bandeira do PT, costurada por Marisa Letícia, e até uma camisa estampada que o ex-presidente usava na juventude.

No entanto, a lei determina também: "Ao final do mandato presidencial, os documentos tratados pela Secretaria de Documentação Histórica do Presidente da República serão entregues ao titular." E, assim, tudo está de mudança para São Paulo - incluindo presentes dados a Lula por chefes de Estado, obras de arte, joias caras, bebidas, cartas e presentes de populares.

Fica na Presidência apenas o que foi doado especificamente ao governo brasileiro - umas poucas dezenas de itens, como um quadro do piauiense Francisco Galeno, presente dado pelo próprio artista ao Planalto.

A partir de agora, cabe a Lula organizar o acervo para consulta pública. Pela lei, ele pode deixar o material como herança de família, doar e até vender. Em caso de venda, porém, a lei determina que a União tem preferência na compra. Para levar a documentação para o exterior, é preciso consultar a União. A Presidência não divulgou o endereço do local para onde será enviada a mudança.