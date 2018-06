Lula não participará da reunião do Conac sobre aeroportos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não participará da reunião do Conselho Nacional de Aviação Civil (Conac), marcada para às 15 horas, no Ministério da Defesa. Na quinta-feira, foi divulgado que o presidente Lula iria coordenar a reunião, e não titular da Defesa, ministro Waldir Pires, que estará presente. O presidente participará apenas do último encontro preparatório da reunião, às 11h30, no Palácio do Planalto, para incluir a participação nos debates de representantes dos ministérios das Relações Exteriores e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, que não participaram da discussão na quinta-feira. A previsão era de que a reunião da tarde do Conac seria no Palácio do Planalto. Mas o local foi alterado, sem qualquer explicação. Entre as medidas de curto e médio prazos, uma promete provocar polêmica: o governo quer que a Anac e a Infraero imponham uma redução do número de vôos em Congonhas dos atuais 44 por hora para, no máximo, 36 por hora. Os demais vôos, da chamada aviação geral, seriam transferidos para os aeroportos de Cumbica, em Guarulhos, e Viracopos, em Campinas. Se o Planalto conseguir arrancar essa decisão da reunião do Conac, significará uma derrota para a Anac, que nunca conseguiu impor essas medidas, defendidas por parte de sua diretoria e pela Infraero. Mais: Lula poderá comprar uma briga com as companhias aéreas. Na lista das sugestões em estudo na noite desta quinta-feira, 19, havia outra que prometia causar protesto por parte das empresas aéreas: a redução dos vôos executivos (os chamados jatinhos), saindo de Congonhas.