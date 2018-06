Lula participa de comício em Governador Valadares O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou neste domingo na cidade de Governador Valares, em Minas Gerais, vindo da capital Belo Horizonte, para participar de um comício no final da manhã. O presidente chegou acompanhado dos ministros Walfrido Mares Guia (Turismo) e Patrus Ananias (Desenvolvimento Social e Combate à Fome). Pouco antes, o vice-presidente José Alencar chegou à cidade, juntamente com o ministro das Comunicações, Hélio Costa, e com o ministro chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Luiz Dulci. Pelo menos 500 pessoas aguardavam o presidente Lula no aeroporto de Governador Valadares. O presidente se dirigiu a elas, cumprimentou-as e tirou várias fotos. Saindo do aeroporto, Lula passou pelo distrito industrial, o anel rodoviário, e vistoriou obras da BR 116. Antes de ir para o comício, Lula trocou o carro fechado que usava por um carro aberto, um jipe amarelo. O presidente, costumeiramente, só utiliza carro aberto em cerimônias oficiais. A última vez foi no desfile de 7 de setembro do ano passado.