Lula pede 1 minuto de silêncio pelas vítimas Durante um ato público na Bahia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que ainda não visitou os familiares dos desaparecidos, fez uma homenagem aos passageiros do voo 447. "Vou pedir um minuto de silêncio pelas vítimas do acidente de avião da Air France. Mas no entanto ainda não encontramos corpos", ressaltou o presidente em Caravelas.