Lula pede ''sensatez'' na decisão sobre retorno de Delúbio O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse ontem que o PT deve julgar "com a sensatez possível" a refiliação do ex-tesoureiro Delúbio Soares, expulso do partido em 2005, no auge da crise do mensalão, e afirmou que ele é "é um cidadão comum até que se prove o contrário".