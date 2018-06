Lula pode usar Exército para garantir obras O presidente Luiz Inácio Lula da Silva não descarta possibilidade de recorrer às Forças Armadas para garantir, em favelas do Rio, as obras do Programa de Aceleração do Crescimento(PAC). "Com a Força Nacional, precisa menos das Forças Armadas. Mas somos parceiros do governador Sérgio Cabral (PMDB)."