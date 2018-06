Lula pôs recursos do governo a favor de Dilma, diz FHC O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse ontem que Lula "colocou todos os recursos do governo em favor de sua candidata", Dilma Rousseff (PT), "como nunca fez outro presidente". As declarações foram feitas à Agência Efe, em Cartagena das Índias, na Colômbia, onde participa de um seminário sobre relações políticas na América Latina. FHC afirmou acreditar que o candidato de seu partido (PSDB), José Serra, possa ser eleito em 31 de outubro. Mas desprezou a hipótese de que, com uma possível eleição de Dilma, se reforce na América Latina a tendência que se percebe nos governos de Venezuela, Bolívia, Nicarágua e Equador. "Embora haja uma tendência nessa direção, a sociedade brasileira é diferente", disse.