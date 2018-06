Lula quer MP para dar recursos a Estados afetados pela chuva

Uma nova medida provisória (MP) para conceder recursos à recuperação de Estados do Nordeste afetados pela chuva deve ser encaminhada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Congresso. Lula manifestou a intenção no programa semanal de rádio Café com o Presidente desta segunda-feira, 11.

De acordo com a Agência Brasil, ele disse que, enquanto as águas não baixarem, a recuperação de rodovias, pontes e habitações não pode ser iniciada. A chuva que aflige a região provocou danos de, aproximadamente, R$ 1 bilhão, até agora, segundo levantamento prévio repassado pelos governos de Estados ao ministro da Integração Nacional, Geddel Vieira Lima.

Conforme Lula, prefeituras, governos estaduais e a Defesa Civil devem realizar o levantamento dos danos materiais causados pelas inundações. O presidente citou ainda a falta de chuvas no Sul e afirmou que é necessário seguir "de perto" as condições da região.