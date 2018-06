Lula recebe governador tucano no Planalto O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está reunido, no Palácio do Planalto, com o governador e candidato à reeleição no Ceará, Lúcio Alcântara, do PSDB, partido de oposição ao governo, tem manifestado publicamente o seu apoio à reeleição de Lula à Presidência da República. A audiência está sendo acompanhada pela ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Na segunda-feira, 21, o governador do Ceará ajudou a expor a crise na campanha do candidato do PSDB à Presidência, Geraldo Alckmin. Lúcio Alcântara, além de não fazer qualquer referência ao também tucano Geraldo Alckmin, candidato à Presidência, demonstrou, no horário eleitoral, apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).