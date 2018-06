Lula recebe príncipe japonês para comemorar imigração

Os 100 anos da imigração japonesa no País estão sendo comemorados nesta quarta-feira, 18, pelo governo brasileiro com o lançamento de um selo e de uma moeda alusivos à data. A cerimônia acontece no Palácio do Planalto, com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e do príncipe Naruhito, herdeiro do trono do Japão. Veja também: Lula propõe a príncipe japonês aumento de negócios bilaterais Celso Júnior/AE Durante a solenidade, que conta com a presença de ministros e parlamentares, haverá a entrega de medalha a personalidades que contribuíram para o aprimoramento das relações entres os dois países. Ainda como parte das comemorações, Lula recebe uma delegação de parlamentares japoneses, às 17h30. O ministro da Fazenda, Guido Mantega, participa do encontro. À noite, ele segue para o Palácio Itamaraty, onde oferece jantar em homenagem a Naruhito logo após assistir ao espetáculo de queima de fogos de artifício para lembrar o centenário da imigração. ','').replace('','') -->André Dusek/AE