Lula recomenda a Dilma que não responda a Serra O presidente Lula recomendou ontem à presidenciável Dilma Rousseff que não responda às provocações do rival José Serra e reiterou a acusação de que os adversários se utilizam do "jogo rasteiro" durante as eleições. "Participei de cinco eleições, vocês nunca viram em uma campanha minha qualquer jogo rasteiro. Agora, tem gente que é especialista nisso no Brasil e vocês sabem quem são. Não somos nós", afirmou, referindo-se ao suposto dossiê contra o PSDB.