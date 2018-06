Lula reúne em jantar cúpula do Judiciário O presidente Lula recebeu ontem a cúpula do Judiciário para um jantar no Palácio da Alvorada. Além dos ministros do STF, foram convidados para a confraternização os presidentes do Senado, José Sarney (PMDB-AP), e da Câmara, Michel Temer (PMDB-SP). Também participaram do jantar os presidentes, vice-presidentes e corregedores dos tribunais superiores - Superior Tribunal Militar, Tribunal Superior do Trabalho, Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior Eleitoral e do Tribunal de Contas da União, que é órgão auxiliar do Legislativo.