Lula reúne Ministério amanhã, a partir das 9 horas O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reúne amanhã com todo o Ministério, a partir das 9 horas, no Palácio do Planalto, para dar orientações sobre a conduta de sua equipe durante o processo eleitoral. A reunião - a primeira deste ano e com a presença dos ministros que entraram no governo após a reforma ministerial - será iniciada com uma exposição do ministro da Justiça, Marcio Thomaz Bastos, que falará sobre normas relativas ao comportamento de servidores e autoridades. Numa segunda parte, o ministro da Fazenda, Guido Mantega, apresentará dados sobre a economia e a ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, detalhará as ações do governo. Lula deve fazer um discurso no encerramento do encontro. A previsão é de que os ministros interrompam a reunião para o almoço e retomem as discussões à tarde.