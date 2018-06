Lula sanciona lei para presas amamentarem O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou ontem projeto de lei que altera a Lei de Execuções Penais e assegura acompanhamento médico a presas, principalmente no pré-natal e no pós-parto. Os presídios deverão ter creches para crianças com mais de 6 meses e menos de 7 anos e berçário para presas amamentar filhos até 6 meses.