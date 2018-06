Lula se reúne com produtores de cana O pré-candidato do PT à Presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva, está reunido com representantes da União da Agroindústria Canavieira de São Paulo (Unica) na sede da entidade. Lula é o primeiro presidenciável convidado pelos usineiros para discutir a política do setor. Cerca de 100 pessoas participam do encontro, além do presidente da Unica, Eduardo Pereira de Carvalho; do prefeito de Ribeirão Preto e coordenador do programa de governo de Lula, Antonio Palocci; e o prefeito de Piracicaba, José Machado, que coordena a campanha do deputado federal José Genuíno ao governo paulista. O convite para a reunião foi feito pelo presidente da entidade, Eduardo Pereira de Carvalho, que quer debater com os filiados qual é a visão estratégica dos principais candidatos à Presidência sobre o setor da agroindústria da cana de açúcar. Com três produtos fundamentais - cana, açúcar e álcool -, além da questão da energia elétrica que pode ser gerada a partir do bagaço de cana (cogeração), Carvalho avalia que a importância do setor é fundamental. De acordo com a assessoria de imprensa do pré-candidato, após o encontro, que deve acabar por volta do meio dia, Lula concederá uma entrevista coletiva. Lula não tem agenda pública no resto do dia.