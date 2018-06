Lula vai ao desfile da Beija-Flor no domingo Pela primeira vez desde que assumiu o governo, em 2003, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se programou para assistir aos desfiles na Marquês de Sapucaí, no Rio. Ele foi convidado pelo governador Sérgio Cabral e já mandou acertar os preparativos para a viagem, no domingo. A Beija-Flor, sua preferida, vai desfilar por volta da 1 hora de segunda-feira. Lula vai acompanhado de Dona Marisa. Filhos e nora do presidente também são esperados no camarote do governador, que terá como tema a campanha para sede da Olimpíada de 2016. Ao menos 60 pessoas são esperadas no camarote. Para evitar problemas e assédio exagerado, a assessoria do presidente está acertando a preparação de uma área reservada no próprio camarote, à qual apenas Lula e seus familiares, além do governador e convidados restritos, terão acesso. Não está definida a hora em que Lula chegará ao Sambódromo. Mas um esquema de segurança reforçado será montado para evitar qualquer constrangimento Nos últimos anos os presidentes se afastaram do carnaval. A mais notória participação foi de Itamar Franco. Em 1994, ele foi fotografado ao lado da modelo Lilian Ramos, que estava sem calcinha. Embora Lula tenha dito que pretende "sambar os quatro dias", a expectativa é de que ele só seja visto no domingo e na madrugada de segunda na Sapucaí. Nos demais dias, Lula ainda não resolveu se vai se hospedar na base militar Restinga de Marambaia ou aceitará o convite de Cabral para fica em em Mangaratiba, litoral fluminense. A ministra-chefe da Casa Civil, Dilma Rousseff, apoiada por Lula para sucedê-lo, deve ir para Olinda (PE), a convite do governador Eduardo Campos. Ana Moser Ex-jogadora de vôlei "Na década de 90, resolvi desfilar na Mangueira. Eu não sou muito empolgada com carnaval, mas estava curiosa. O coração bate forte. Mas não fiquei nervosa. Só fiz tudo para não perder a harmonia. Gostei de ter vivido isso"