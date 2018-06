Lula vai participar de missa em homenagem às vítimas amanhã

Piloto viu clarão na rota do Voo 447, informa jornal espanhol

Nesta quinta-feira, familiares e amigos de passageiros do Voo 447 da Air France, que desapareceu na noite do último domingo, demonstraram esperança de sobreviventes durante cerimônia em homenagem realizada na Igreja da Candelária, também no Rio. O missa contou ainda com a presença dos ministros das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim, e da França, Bernard Kouphner. A participação do presidente Lula chegou a ser cogitada pela agência EFE, mas não se confirmou.

Na quarta-feira, 48 horas após o desaparecimento, foi realizada a primeira grande homenagem coletiva às vítimas do voo da Air France. O ato ecumênico na mítica catedral de Notre-Dame reuniu católicos, ortodoxos, protestantes, judeus e muçulmanos.

Marcada para as 16 horas, a primeira homenagem começou muito antes do previsto. Ao longo de todo o dia, fiéis passaram pelas naves da catedral, deixando mensagens de solidariedade, enquanto uma multidão de curiosos se reunia no exterior. Autoridades como o presidente da França, Nicolas Sarkozy, e a primeira-dama, Carla Bruni, além do primeiro-ministro, François Fillon, e do ex-presidente Jacques Chirac, compareceram.