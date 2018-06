Lula visita regiões atingidas por chuvas no Nordeste

Lula pula o muro da ponte sobre o Rio Poty, que subiu 14 metros no Piauí. Foto: Paulo Liebert/AE

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita nesta terça-feira, 5, as regiões afetadas pelas chuvas nas regiões do Piauí e Maranhão. No Piauí, o presidente observou a situação do Rio Poty, que chegou a ficar 14 metros acima de seu nível normal.

Após sobrevoar as áreas atingidas, o presidente se reune com autoridades das cidades atingidas pelas chuvas. A programação no Maranhão será praticamente a mesma. Sobrevoo das áreas alagadas e reunião com autoridades do Estado.

De acordo com a Defesa Civil, mais de 137 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes nos 41 municípios atingidos no Maranhão. Desse total, 29 estão em situação de emergência.

No Piauí, são 19 municípios atingidos com 5,4 mil famílias afetadas. O presidente retornará a Brasília no final da tarde.

