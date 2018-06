Lula visitará regiões atingidas pelas chuvas no Piauí e Maranhão

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva visita na terça-feira, 5, o Piauí e o Maranhão, Estados fortemente atingidos pelas últimas chuvas. Lula deve embarcar cedo para a capital piauiense, onde fará um sobrevoo de helicóptero pela região atingida da grande Teresina, junto com o governador Wellington Dias.

A previsão é que Lula desça na Vila Mucambinho, onde visitará a área e conversará com populares. O presidente ainda visitará um dique que, se não tivesse sido construído, a enchente teria sido pior. Depois, ele retorna de helicóptero para o aeroporto de Teresina e deve se reunir lá mesmo com o governador do Estado e com prefeitos da região atingida.

Em seguida, Lula viaja para Bacabal (MA), a 250 km de São Luís, onde vai se encontrar com a governadora Roseana Sarney e sobrevoar a região atingida. O presidente também, ao retornar ao aeroporto de Bacabal, vai se reunir com a governadora e com prefeitos das cidades atingidas. A previsão é de que Lula chegue a Brasília à noite.