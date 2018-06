Lula volta a Brasília e entra no Alvorada como ''convidado''

Sem as benesses dos tempos de Presidência, Lula embarcou num voo comercial, que pousou no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek às 16h26, 14 minutos antes do previsto. Sentou-se na poltrona 9C, acompanhado da mulher, Marisa Letícia. "Cheguei na aeronave, guardei a mala e quando olhei pra frente, vi, nossa!, o presidente", disse a advogada Ana Carolina, que votou no petista em 2006.

Segundo o médico Alexandre Lopes, que se sentou na fileira anterior à do ex-presidente, Lula foi simpático e tirou fotos com a tripulação. "Conversou mais sobre política do que sobre futebol." Ao contrário dos demais passageiros, Lula não desceu pela área de desembarque, onde a imprensa o aguardava. Seguiu para o hotel Meliá Brasil 21, um dos mais luxuosos da cidade - com diárias que vão de R$ 350 a R$ 700. No mesmo local estava hospedado o tucano José Serra, mas os dois não se encontraram.

À noite, Lula e Marisa foram ao Palácio do Alvorada jantar com Dilma, acompanhados dos ministros Antonio Palocci (Casa Civil) e Gilberto Carvalho (Secretaria Geral), além do presidente do PT, José Eduardo Dutra.