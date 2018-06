Lula volta a negar licença para atuar na campanha

"Aí, sim, estarei de licença para outras campanhas. Mas não tenho pensado no que fazer depois porque tenho muita coisa para fazer até o dia 31", complementou, sem dar pistas do rumo que tomará quando deixar o cargo.

Lula cumpriu uma agenda com vários compromissos durante o dia e tinha um comício previsto para a noite, no Gigantinho, acompanhado de Dilma e de Tarso Genro, candidato do PT ao governo do Estado.

Dilma tem 22% das intenções de voto no Rio Grande do Sul, contra 46% de José Serra (PSDB) e 8% de Marina Silva (PV), segundo o Datafolha.

"Tem gente que quer me tirar da campanha, que não quer que eu participe, eu acho que tenho obrigação de participar, vou escolher quem vai ser meu candidato, minha candidata, e aí eu direi para vocês um dia", afirmou Lula, ao final do discurso de 34 minutos para cerca de 900 pessoas no centro de Porto Alegre.

Em coletiva, ele sugeriu que a imprensa e seus adversários o ajudem a comparar quem fez mais investimentos no Estado entre os governos dos 25 anos anteriores e o dele, em oito anos.