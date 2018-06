Lupi e Panella já foram sócios em negócio no Rio O ex-chefe de gabinete do ministério, Marcelo Panella, é mais do que tesoureiro nacional do PDT. O homem que cuida do caixa do partido já foi sócio de Lupi num posto de gasolina em Nova Iguaçu (RJ). A sociedade chegou a ser registrada, mas o posto nunca saiu do papel, informaram Panella e Lupi. O cadastro do Auto Posto São Domingos e São Paulo Comércio e Representações Ltda na Receita Federal não está mais ativo.