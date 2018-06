Lutadores e Super-Heróis fazem a festa

OLINDA – A “luchadora” mexicana “La Rosa” vibrou, nesta manhã (2), no Alto da Sé, em Olinda, ao vencer uma oponente no ringue do Mucha Lucha, bloco que faz a diversão de foliões nas manhãs dos domingos de carnaval. Foi o primeiro ano com a participação de mulheres.

“Elas estão fantasiadas, mascaradas, lutando e apanhando muito”, provocou “El Luchador” – ou Eduardo Machado - um dos criadores do bloco que nasceu de uma brincadeira de jornalistas, em 2008, para a concentração do “Enquanto Isso na Sala da Justiça”. O Enquanto Isso reúne super-heróis e ganha as ladeiras da cidade depois de performances do Homem Aranha, encarnado pelo instrutor de esportes radicais Jal Oliveira.

“Sou a primeira luchadora vitoriosa”, comemorou “La Rosa”, a advogada Marília Santos, sem se importar com a ironia do “El Luchador”. No ringue móvel onde ela derrubou sua rival, “luchadores” se revezavam na encenação da luta livre que arranca risos e faz a alegria dos foliões no descontraído carnaval olindense. Tartaruga Ninja, El Fuego, Pigmeu Assassino são alguns dos protagonistas do Mucha Lucha que a cada ano atrai mais contendores.

Muitos super-heróis já povoam o Alto da Sé: Batman e a Mulher Gato, He Man, SuperGay, Mulher Maravilha, Hulk. O lutador brasileiro Anderson Silva também está presente na fantasia do folião recifense Genílson Silva. “Estou com o pé quebrado e a recomendação médica foi participar do bloco dos super-heróis e de todas as atrações do carnaval pernambucano”, disse.

No início da tarde, os super-heróis serão arrastados ao som do frevo.