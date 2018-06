Luz fica 4,7% mais barata para 2,3 milhões no estado do Rio

Cerca de 2,3 milhões de consumidores de 66 cidades do Rio de Janeiro tiveram redução média de 4,7% na conta de luz.

Eles são atendidos pela distribuidora de energia Ampla e tiveram as tarifas reajustadas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), desde segunda-feira, 15.

Segundo a Aneel, os percentuais aprovados de reajuste das distribuidoras refletem, entre outros fatores, a variação do IGP-M, índice previsto no contrato de concessão para mensurar a inflação no período e o aumento do custo de encargos do setor, como a Conta de Consumo de Combustíveis (CCC), por exemplo.

No caso da Ampla a redução dos custos de geração, especialmente no contrato com Itaipu, permitiu um índice negativo de reajuste.

Os municípios de Niterói, Teresópolis, Petrópolis, Cabo Frio e Saquarema estão incluídos na redução do custo.