Macacos me mordam! Muita gente não entendeu o que Lula quis dizer ao definir momentos de crise econômica como "a hora da porca torcer o rabo". Referia-se ao exato instante de a onça beber água, a cobra fumar, o jacaré nadar de costas, a gente pagar o pato, o mercado amarrar o bode. Sabe quando a vaca vai pro brejo? "A hora da porca torcer o rabo" é um pouquinho antes. Afogar o ganso não tem nada a ver com o peixe. O presidente está cozinhando o galo, sem procurar chifre em cabeça de cavalo, para não comer gato por lebre. A oposição fala cobras e lagartos, aposta que Lula vai dar com os burros n?água, que passarinho não bebe, mas cão que ladra não morde. Tucano nenhum tem coragem de cutucar a onça com vara curta. O cabra, como se sabe, está com a macaca! Enfim, passarinho que come pedra... PENSAMENTO POSITIVO DO DIA "Quem não tem nada ainda se sente seguro." Pense nisso! AO TRABALHO "Pensando, morreu um burro" Dunga QUE CRISE? "E se a gente cobrar ingresso na próxima vez que o Gabeira vier nadar aqui?" Márcio Braga, presidente do Flamengo, em reunião com a diretoria financeira do clube Sindicato das louras O SBT quer que Adriane Galisteu trabalhe por R$ 100 mil por mês. Para quem estava ganhando R$ 500 mil pra não fazer nada na emissora, francamente, chega a ser humilhante. Éramos felizes e... Ingrid Betancourt é forte candidata ao Prêmio Nobel da Paz, que será anunciado amanhã, em Oslo. Ela merece! Protagonizou o último fim do mundo com final feliz que se tem notícias. Bons tempos aqueles em que a Colômbia era o centro das preocupações do planeta. É dose! O brasileiro Claive Vidiz, principal colecionador de uísque escocês do mundo, vendeu suas 3.384 garrafas de puro malte. Se nem assim Lula admitir que a crise nos atingiu, peralá, depois reclama quando a turma fala de seu gosto por outra bebida. Língua viva O Ibovespa, índice médio das ações negociadas na Bolsa de São Paulo, ganhou nova versão ortográfica: "Ih, Bovespa!" Pronuncia-se igual! Cadê?! Guido Mantega está a caminho do FMI em Washington. "Como se o FMI continuasse onde sempre esteve!" - ironizou Lula ao se despedir do ministro. Pregão das calçadas Se deixarem os camelôs regular esse negócio de compra e venda de papéis, em breve a Bovespa pode virar centro cultural. Será uma espécie de Barbie? FHC acusou Lula de "brincar de Poliana". Só 20% dos brasileiros, dizem as pesquisas, sabem o que é isso!