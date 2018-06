Macarrão diz que sangue no carro de goleiro era de Eliza Samudio

SÃO PAULO - Luiz Henrique Romão, conhecido como Macarrão, amigo do goleiro Bruno de Souza, suspeito pelo desaparecimento de Eliza Samudio, disse na quarta-feira, 20, que o sangue encontrado no carro do jogador de futebol é mesmo de Eliza.

O detento deu a declaração durante uma entrevista para a televisão Assembleia, feita pelo deputado Durval Ângelo, presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. O deputado visitou presos no Anexo I da Penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, para saber se há tratamento diferenciado entre os pavilhões do presídio.

Na visita, Macarrão falou sobre o desaparecimento da ex-namorada de Bruno e afirmou ser inocente. Na entrevista, ele confirmou que o sangue no carro do jogador de futebol era de Eliza Samudio.

A jovem sumiu em junho de 2010, enquanto tentava provar na Justiça que Bruno é pai de seu filho. Bruno foi preso no dia 8 de julho acusado de sequestro e homicídio de Eliza.