Macy Gray e Hancock lotam Villa-Lobos Apesar do frio e da garoa que caiu sobre a cidade ontem, centenas de pessoas marcaram presença no show gratuito que Macy Gray e Herbie Hancock realizaram no Parque Villa-Lobos. Às 15h, horário que teve início a apresentação, o trecho da Marginal Pinheiros que dá acesso ao local estava congestionado. Foram distribuídas gratuitamente capas de chuva e boné ao público que curtiu Radiohead na voz de Macy Gray e o jazz intimista de Hancock.