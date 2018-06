Madonna almoça com empresário antes de visitar morro no Rio

A cantora Madonna almoçava na casa do empresário Olavo Monteiro de Carvalho, em Santa Teresa, na tarde desta sexta-feira, 13. Logo depois que ela chegou à residência, foram ouvidos tiros no Morro dos Prazeres, que fica em Santa Teresa, bairro que tem várias favelas. Para as 17 horas, está marcada uma visita de Madonna ao Morro Dona Marta, em Botafogo.

A convite do governador Sergio Cabral, com quem a cantora jantou na quinta-feira, na casa do empresário Eike Batista, ela subirá a favela para conhecer dois projetos bem sucedidos: a Unidade de Polícia Pacificadora da PM do Rio, que, instalada em dezembro do 2008, conseguiu acabar com a presença de traficantes ostensivamente armados e reduzir o comércio de drogas, e a Ação Social pela Música do Brasil, que oferece aulas gratuitas de música a crianças e adolescentes.