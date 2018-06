Madonna chega hoje e pode visitar projeto social em favela do Rio A espera por Madonna acaba hoje. A rainha do pop desembarca no Aeroporto Antonio Carlos Jobim, no Rio, de jatinho particular acompanhada dos três filhos e segue para o Copacabana Palace, provavelmente de helicóptero. Nos cinco dias em que ficar na cidade, Madonna pode visitar um projeto social em uma favela do Rio. O convite foi feito pelo governador Sérgio Cabral, que assistirá ao show no domingo na tribuna de honra com amigos, como os governadores Aécio Neves e Paulo Hartung. "Sou fã da Madonna. Assisti ao show dela no Maracanã há 15 anos. Depois, fui a outros, em Los Angeles e em Nova York", disse ontem. Segundo a assessoria do governador, Madonna ainda não confirmou a visita ao projeto, mas se mostrou interessada. Cabral também sugeriu que ela sobrevoasse a cidade de helicóptero e fosse até Angra. Os dois vão se encontrar no domingo. Ontem, cem pessoas trabalhavam na montagem do palco no Maracanã. O gramado foi coberto com blocos de borracha. Três guindastes estão sendo usados para erguer a estrutura do palco com 83 metros de largura e 42 metros de profundidade. Uma passarela de 17 metros liga o palco principal a outro mais avançado.