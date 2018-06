Madonna faz show e matinê

Com atraso de 2h15, Madonna subiu ao palco para o último show da turnê Sticky & Sweet. E as preces que a cantora pediu aos fãs ontem à tarde para que a chuva parasse foram atendidas. Ela surgiu, às 22h15, para cantar Candy Shop para 70 mil pessoas, mesmo público de sábado. Às 17 horas, Madonna já havia aparecido no palco para tocar quatro músicas na passagem de som. Animada, pediu à platéia: "Rezem pra não chover. Esse show será o melhor!". Os fãs deliraram. Todos haviam acabado de enfrentar uma tempestade, que não poupou nem o palco. Técnicos usaram toalhas brancas para secá-lo. Enquanto isso, a filha mais velha da cantora, Lourdes Maria, foi a um dos camarotes causando frisson, escoltada por seguranças. No bloco cigano do show, Madonna agradeceu à sua equipe pelo trabalho na turnê e aos três filhos, disse que voltará em breve e chorou após cantar You Must Love Me. "Me sinto a garota mais sortuda e cansada do mundo. São Paulo é um belo lugar para se terminar a turnê." Desta vez, a diva quebrou o protocolo. O fã Diego pediu que ela cantasse Sorry, mas ela disse: "Que tal Like a Virgin, porque é assim que eu me sinto ?shine and new?". E o estádio enlouqueceu. COLABOROU GILBERTO AMENDOLA