Madrugada de domingo começa violenta em Santos

Ricardo Valota, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Três pessoas foram baleadas, entre a 0h30 e 1h15 desta madrugada de domingo, 6, na cidade de Santos, litoral sul paulista. Duas delas morreram segundo a Polícia Militar.

O primeiro caso, ocorrido à 0h30, foi registrado na altura do nº 433 da rua Rei Alberto I, na Ponta da Praia. A vítima, segundo a PM, foi levada para o pronto-socorro do Macuco e continua internada.

Cerca de 20 minutos mais tarde, uma segunda vítima de disparo de arma de fogo foi confirmada pela PM na altura do nº 12 da rua Almirante Cochrane, no Canal 5. Segundo os policiais, a vítima já estava morta.

Quase meia hora depois, PMs do 6º Batalhão foram acionados para a rua Xavier Pinheiro, no nº 168, na Vila Matias, próximo ao centro, onde outra pessoa, também baleada, e dentro de um carro, morreu no local.

Até as 2 horas a polícia ainda não sabia informar se algum dos três casos, que devem ser registrados no 3º Distrito Policial de Santos, tratava-se de tentativa de assalto.