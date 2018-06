Madrugada deve ser a mais fria do ano em São Paulo A capital paulista pode registrar nesta quarta-feira, 11, a madrugada mais fria do ano até agora. De acordo com o site do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, os termômetros devem marcar 15ºC. A queda da temperatura é resultado dos ventos gelados vindos do sul do País, que poderão provocar uma sensação térmica de até 12ºC. Porém, no início da manhã de quarta, a névoa que se formará durante a noite deve se dissipar rapidamente e o sol deve predominar durante todo o dia, aumentando a temperatura para até 28º. Por enquanto, a temperatura mais baixa do ano foi registrada no dia 13 de fevereiro, quando os termômetros marcaram 15,7º, no Mirante de Santana, zona norte de São Paulo, segundo a Climatempo.