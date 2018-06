Madrugada em São Paulo teve temperatura mínima de 3°C

A noite de sábado terminou na capital paulista com termômetros marcando 9°C. Ao longo da madrugada deste domingo, 12, porém, a temperatura foi caindo e chegou a 4°C, em média, de acordo com dados do Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE).

A estação de Capela do Socorro, na Zona Sul, marcou 3°C e em São Mateus foram registrados 4°C.

O dia amanheceu com temperatura média de 6°C e a previsão é de mínima de 4°C e máxima de 18°C.

Sul. Segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a cidade de São Joaquim, a maior altitude de Santa Catarina, voltou a registrar a menor temperatura do Estado, com -5,6°C. Bom Jardim da Serra teve mínima de -4,9°C. No Paraná, algumas cidades também tiveram temperatura negativa. A menor delas foi em General Carneiro, com -4,9°C. No Rio Grande do Sul, Serafina Corrêa teve a madruga mais fria, também com -4,9°C.