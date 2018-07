Madrugada violenta no Rio; 8 traficantes mortos Quatro supostos traficantes morreram em tiroteios ocorridos na madrugada de hoje em favelas do Rio e em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Ninguém foi preso. Na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, zona oeste da capital, um grupo de traficantes trocou tiros com PMs que patrulhavam a área. Um dos criminosos, Willian Moura Pimentel, de 19 anos, foi baleado e morreu no Hospital Lourenço Jorge. Ele estava com uma pistola 9 milímetros. Na Favela Dique Dois, no bairro Sarapuí, em Caxias, também houve confronto com a polícia e mais um traficante morreu. Ele não foi identificado. Segundo os policiais, com o bandido foram apreendidos munição, um revólver calibre 38 e 31 trouxinhas de maconha. Houve troca de tiros ainda no Morro do Salgueiro, na Tijuca, zona norte do Rio, que resultou na morte de um traficante cuja identidade não foi revelada. Ele portava uma pistola Taurus 765. A polícia investiga ainda o assassinato de um homem cujo corpo foi encontrado, com várias tiros, na Estrada do Prona, em Pedra de Guaratiba, zona oeste. Ele foi executado no fim da noite de sexta-feira dentro de uma lanchonete, por um grupo de homens que fugiram num carro. Os policiais acreditam que ele tinha ligação com o tráfico.